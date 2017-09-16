Более 13 тысяч человек в России остались без электричества из-за непогоды

В 170 населенных пунктах Владимирской, Кировской и Нижегородской областей и республики Коми 4844 дома остались без света из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщает МЧС России. По данным источника агентства РИА Новости в экстренных службах, без света остались 13,7 тысяч человек.

Кроме того, в результате непогоды были повреждены кровли зданий и автомобили, также имеются пострадавшие, их число не уточняется. Согласно данным МЧС, порывы ветра, сопровождавшиеся дождем, достигали 25 м/с.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия непогоды. «Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и поврежденных кровель, работы по распиловке и вывозу упавших деревьев завершены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что без электричества в результате непогоды остались 70 населенных пунктов Владимирской и Тульской областей.

Накануне МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды в столице и Подмосковье. Ведомство предупреждало, что ветер в Москве может достигать 25 метров в секунду. Кроме того, в столице ожидались дождь и гроза.

Также органы МЧС в девяти районах Центрального федерального округа перевели в режим повышенной готовности.

Напомним, 29 мая в Москве прошел ураган, в результате которого погибли 18 человек, более 200 пострадали. Скорость ветра тогда достигала 25 м/с. После этого МЧС обвинили в отсутствии предупреждения жителей о чрезвычайной ситуации.