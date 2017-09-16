ФБК потребует переквалифицировать дело о нападении на Ляскина в «посягательство на жизнь общественного деятеля»

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) потребует переквалифицировать уголовное дело о нападении на главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина со статьи «хулиганство» (213 УК РФ) на «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ). Об этом «Новой газете» рассказал глава юридического отдела ФБК Иван Жданов, представляющий интересы Ляскина.

«Мы считаем, что это не совсем верная квалификация, конечно, хорошо, что уже что-то возбудили, может быть, это позволит начать расследование, но эта статья, безусловно, требует переквалификации», — подчеркнул Жданов.

Глава юридического отдела ФБК отметил, что по факту нападения на Ляскина ФБК уже подало заявление в Следственный комитет России по городу Москве по статье 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По мнению Жданова, в ситуации с нападением на Ляскина «очевиден состав преступления именно по этой статье».

«Статья хулиганство (ст. 213 УК РФ) не предполагает какие-то тяжкие последствия для здоровья человека. В данном случае, очевидно, что удар тяжелой металлической трубой по голове — это не просто угроза здоровью, это угроза жизни. Очевидный состав статьи 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, — ред.). Это могло закончиться намного печальнее, чем закончилось. Если бы там, к примеру, не оказалось рядом волонтера. Кроме того, нападавший одним ударом не ограничился, он попал второй раз [по плечу]», — уточнил Жданов.

Ранее в субботу СМИ сообщили, что полиция возбудила уголовное дело после нападения на главу московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина по статье «хулиганство» (213 УК РФ).

Накануне неизвестный напал на главу московского штаба Навального Николая Ляскина. Его несколько раз ударили железной трубой — по голове и по плечу. Ляскина госпитализировали в «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского», где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.