Минкультуры признали потерпевшим по делу Кирилла Серебренникова

Министерство культуры России признали потерпевшим по делу режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой информированный собеседник агентства рассказал, что Минкультуры планирует на стадии предварительного следствия подать в суд иск с требованием возместить причиненный ущерб.

О том, что Минкультуры может быть признано потерпевшим по делу режиссера Кирилла Серебренникова ранее сообщал ТАСС.

«В уголовном деле есть заявление Министерства культуры по факту хищения выделенных из федерального бюджета 68 млн рублей руководством "Седьмой студии" при реализации проекта "Платформа" Серебренникова. Таким образом Министерство культуры может быть признано по данному уголовному делу потерпевшей стороной, у которой были похищены средства и которой их надо вернуть. Но изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства», — рассказал агентству информированный источник.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств. Режиссера задержали в конце августа в Санкт-Петербурге на съемках фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое. А четвертого сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда оставить Серебренникова под домашним арестом до 19 октября.