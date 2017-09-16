Полиция задержала 18-летнего подозреваемого по делу о теракте в лондонском метро

Полиция Великобритании задержала подозреваемого в подготовке теракта в лондонском метро, произошедшего накануне. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным издания, 18-летнего подозреваемого задержали в районе города Дувр.

Заместитель помощника комиссара Нил Басу назвал «значительным» арест, но добавил, что «хотя мы удовлетворены достигнутым прогрессом, это расследование продолжается, и уровень угрозы остается на критическом уровне».

Накануне на станции лондонского метро «Парсонс Грин» произошел взрыв. СМИ сообщали, что полицейские обнаружили и обезвредили еще одного взрывное устройство. По данным Скотланд-Ярда, взрывное устройство было самодельным.

В результате взрыва в лондонском метро, по последним данным, пострадали 29 человек. Отметим, что после взрыва в лондонском метро уровень террористической угрозы в стране подняли с серьезного до критического.

Ответственность за взрыв в метро Лондона взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».