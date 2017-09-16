В ДНР ответили на слова Меркель о миротворцах ООН в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что размещение миротворческих сил ООН на всей территории региона неприемлемо. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Если бы не такая поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США, то конфликт был бы уже давно разрешен. Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков. Но история помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем», — пояснил Пушилин.

Полпред ДНР уточнил, что размещать миротворческие силы ООН на всей территории региона без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик было бы нецелесообразно.

По мнению Пушилина, «если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ. На территории ДНР ситуация спокойная, тем более она спокойная на границе с Россией», — заявил Полпред ДНР.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложение президента России Владимира Путина о размещении миротворцев ООН в Донбассе интересным. При этом канцлер отметила, что оно не дает оснований для снятия санкций с России и добавила, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса.

5 сентября во время саммита БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс и тут же дал поручение министру иностранных дел Сергею Лаврову внести проект соответствующей резолюции в Совбез ООН.