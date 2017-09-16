В Казани ложно «заминировали» несколько зданий

В Казани поступили анонимные звонки о минировании девяти общественных объектов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, речь идет о нескольких торговых центрах города и гостиницах. «Проводятся необходимые мероприятия», — добавил он.

Накануне «Ведомости» сообщили, что сотрудники пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют анонимные звонки о минировании по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других заняться «телефонным терроризмом».

Напомним, что с 10 сентября по всей России началась волна анонимных звонков с угрозами взрывов. В крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания. По предварительным подсчетам, только в Москве эвакуация коснулась более 100 тысяч человек.

Сообщения о минировании зданий ни разу не подтвердилось. В Госдуме ущерб от анонимных сообщений оценили в миллиард рублей.

ФСБ возбудила уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства. РБК писало со ссылкой на источники, что ФСБ уже установила, откуда поступали анонимные звонки и в ближайшие дни объявит о розыске подозреваемых.

СМИ называют разные версии происходящего. Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники находятся на Украине, а РИА Новости — что они действуют по указанию запрещенного в России ИГИЛ.