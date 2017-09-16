Под Волгоградом разбился учебно-боевой самолет

Военный самолет Як-130 упал вблизи аэродрома в Волгоградской области, пилоты успели катапультироваться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Оба пилота после приземления сразу вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа», — рассказали в ведомтсве.

Отмечается, что самолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета.

В Минобороны также добавили, что для расследования причины падения самолета на место происшествия направится комиссия по безопасности полетов Вооруженных сил.

По данным Интерфакса, причиной аварии мог стать отказ систем двигателя.

Як-130 – реактивный учебно-боевой самолет, рассчитанный на два места. Он используется для обучения курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач.