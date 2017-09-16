Правозащитника Сергея Мохнаткина перевели из колонии в больницу

Правозащитника Сергея Мохнаткина, отбывающего срок за насилие в отношении сотрудников полиции и дезорганизацию исправительного учреждения, перевели в региональную больницу ФСИН. Об этом в фейсбуке написала Татьяна Пашкевич, с которой Мохнаткин связался по телефону.

По словам Пашкевич, Мохнаткина отправили в больницу из-за голодовки, которую правозащитник объявил в конце июля, протестуя против условий содержания в колонии.

«Он все время голодал, под конец всухую», — написала Пашкевич.

Мохнаткин жалуется, что в больнице не лечат травму позвоночника, которую он получил в следствии избиения сотрудниками ФСИН. Поэтому правозащитник настаивает на перевод в больницу имени Гааза в Санкт-Петербурге для лечения перелома позвоночника, остеопороза и остеозондроза.

Правозащитник также сообщил в телефонном разговоре, что писал много писем и телеграмм, но не получил ответа. Пашкевич подтвердила, что не получала от Мохнаткина никаких писем, хотя «все время писала, а он этого не знал».

Ранее активист объявил голодовку из-за тяжелых условий содержания в колонии. В июле из-за перелома позвонков, которые, по словам адвоката, Мохнаткин получил после избиения сотрудниками ФСИН, активиста отправили в больницу областного управления ФСИН. Затем его перевели обратно в колонию.

В свою очередь ФСИН опровергла информацию об избиении Мохнаткина, а также сообщение о его голодовке.

Напомним, что в марте этого года Мохнаткина приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии Архангельской области, в которую его этапировали в апреле 2016 года.

В конце 2014 года активиста приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима, признав виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Речь идет об инциденте, произошедшем 31 декабря 2013 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Его обвиняли в нападении на сотрудника второго оперативного полка столичного управления МВД.

В июне 2010 года Мохнаткин был приговорен по ч. 2 ст. 318 (применение насилия к представителю власти, опасное для жизни и здоровья) к двум с половиной годам колонии. Причиной также стали события на акции «Стратегии-31» 31 декабря 2009 года на Триумфальной площади. В апреле 2012 года он был помилован президентом Медведевым.