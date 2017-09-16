На Avito появилось объявление о продаже саженцев из парка «Зарядье»

Пользователи социальных сетей обратили внимание на объявление о продаже растений из московского парка «Зарядье», которое появилось на сайте Avito.

В объявлении, которое позже было удалено с сайта, отмечалось, что поврежденные растения можно купить со скидкой 30%. Покупатель также мог оформить доставку растений «не из прайса под заказ».

Стартовые цены на растения варьировались от 500 до 1000 рублей. Так, саженец ели продавец Юрий предлагал купить за 5000 рублей, а осоку — от 1000 рублей.

Покупателям предлагали забрать саженцы неподалеку от станции МЦК Ростокино или заказать доставку за 500 рублей.

Напомним, открытие парка состоялось 9 сентября. За несколько дней работы в парке посетители вытоптали часть редких растений, мхов и лишайников, некоторые посетители уносили растения с собой. Меньше чем за неделю, по словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игоря Сафиуллина, посетители уничтожили более 10 тысяч специально выращенных для парка образцов.

Поэтому администрация парка приняла решение поменять режим работы, чтобы восстановить ландшафт и архитектуру, которые повредили посетители.

Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия», демонтированной в марте 2015 года. Зеленое пространство парка разделено на четыре ландшафтных зоны — степь, луг, северный ландыш и смешанный лес. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.