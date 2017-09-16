Миронов заявил о планах Серебренникова поставить спектакль в Театре Наций

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов заявил, что режиссер Кирилл Серебренников, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищениях, поставит в театре спектакль «Чайковский». Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень надеюсь, что в конце нынешнего сезона Кирилл Серебренников приступит к репетициям спектакля „Чайковский“, который поставит по своей пьесе на основной сцене Театра Наций», — сказал Миронов. Он также добавил, что планирует сыграть в спектакле главную роль.

Выход спектаклей Серебренникова также запланирован в Большом театре(балет «Нуреев»), Штутгартской опере (опера «Гензель и Гретель») и Цюрихском оперном театре.

Напомним, что Кирилл Серебренников обвиняется в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей, выделенных его театральной компании «Седьмая студия» для работы над проектом «Платформа».

4 сентября Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда и оставил Серебренникова под домашним арестом до 19 октября.

Суд принял такое решение, несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба.

По этому делу, помимо Серебренникова, проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», экс-директор Юрий Итин и экс-бухгалтер Нина Масляева (она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания против Серебренникова).