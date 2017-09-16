Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что политик Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с пересечением границы 10 сентября, сообщает Интерфакс.

«Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — сказал он.

Луценко уточнил, что те, кто переправлял Саакашвили через границу будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы.

«Те, кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет, чтобы все политики запомнили — можно митинговать, даже надо, но нельзя при этом бить солдат, которые защищают украинскую границу!», — сказал Луценко.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о планах Саакашвили устроить митинг около Верховной рады 19 сентября. На митинге будет выдвинуто требование предоставить Саакашвили право выступить перед депутатами.

До этого Луценко говорил о необходимости привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за «прорыв государственной границы». Позже полиция Львова возбудила уголовное дело по части 1 статьи 332 УК («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

По сообщению полиции, «во время обеспечения общественной безопасности и порядка», когда сторонники Саакашвили пытались прорывать кордон силовиков, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что 10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини».

За несколько часов до этого польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором Саакашвили ехал на Украину. Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. Также главная прокуратура Грузии отправила Украине запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

О том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля. С этого времени он находился в Венгрии, Польше и Литве.

Анастасия Тороп