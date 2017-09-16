На митинг Навального в Екатеринбурге пришло более десяти тысяч человек
Согласованный митинг Алексея Навального, который прошел на площади Обороны в Екатеринбурге, посетили более десяти тысяч человек. Об этом организаторы сообщают в твиттере.
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«Не уберегли школьников от митинга Навального», — пошутил политик в своей вступительной речи, сообщает корреспондент «Новой газеты».
Выступая перед собравшимися, Навальный выразил радость от того, сколько человек пришло на митинг, и рассказал о предстоящих выборах.
«Я иду на эти выборы, на которые меня не хотят пускать», – сказал Навальный. – Будем бесконечно, что ли, смотреть, как они растаскивают нашу страну? Люди могут и должны жить гораздо, гораздо лучше», — заключил политик.
После своего выступления Навальный ответил на вопросы собравшихся.
Перед участниками митинга также выступил начальник штаба Навального Леонид Волков, назвавший Екатеринбург, свой родной город, «самым свободным, самым умным и самым передовым».
Акция прошла без задержаний.
Начальник екатеринбургского штаба Навального Виктор Бармин рассказал Интерфаксу, что утром сотрудники полиции препятствовали разгрузке оборудования, необходимого для проведения акции. Однако затем представитель министерства общественной безопасности разрешил собирать оборудование.
Ранее власти Свердловской области отказали сторонникам Навального в проведении митинга, но затем организаторам удалось получить разрешение.