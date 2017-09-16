РБК рассказало о перестрелке в связанном с экс-женой Сечина санатории

В перестрелке из-за корпоративного конфликта вокруг подмосковного санатория «Каширские роднички», связанном с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной, пострадали 16 человек. Об этом РБК сообщил источник в окружении бывшей супруги Сечина.

Источник «Новой газеты» в медицинских кругах подтвердил, что в городскую больницу Каширы с огнестрельными ранениями госпитализировали троих человек.

«Огнестрельные ранения получены травматическим пистолетом. Угрозы для жизни пострадавших нет», – сказал он.

По словам Татьяны Романовой, которая представилась исполнительным директором санатория, на территорию учреждения пришли 70 человек во главе с бывшим директором санатория Гузеевым и открыли стрельбу по службе безопасности санатория. Среди пострадавших, по ее словам, шесть охранников и отдыхающие.

Романова назвала произошедшее «попыткой рейдерского захвата под руководством Шульгина Юрия Владимировича и его партнера Османова Эльдара Хусейновича».

В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке.

По данным СПАРК, санаторий принадлежит пяти компаниям: «ЭПМ Холдингу», «РБК-Энергии», «Роскоммунэнерго», «ПК АСЭП» и консорциуму «Энергопромфинанс». Как пишет РБК, Марина Сечина — совладелец из перечисленных организаций.

Анастасия Тороп