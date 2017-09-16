Новая газета

РБК рассказало о перестрелке в связанном с экс-женой Сечина санатории

Общество

В перестрелке из-за корпоративного конфликта вокруг подмосковного санатория «Каширские роднички», связанном с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной, пострадали 16 человек. Об этом РБК  сообщил  источник в окружении бывшей супруги Сечина.

Источник «Новой газеты» в медицинских кругах подтвердил, что в городскую больницу  Каширы с огнестрельными ранениями госпитализировали троих человек. 

«Огнестрельные ранения получены травматическим пистолетом. Угрозы для жизни пострадавших нет», – сказал он. 

По словам Татьяны Романовой, которая представилась исполнительным директором санатория, на территорию учреждения пришли 70 человек во главе с бывшим директором санатория Гузеевым и открыли стрельбу по службе безопасности санатория. Среди пострадавших, по ее словам, шесть охранников и отдыхающие.

Романова назвала произошедшее «попыткой рейдерского захвата под руководством Шульгина Юрия Владимировича и его партнера Османова Эльдара Хусейновича».

В пресс-службе ГУ МВД по московской области заявили РБК, что информации о перестрелке не поступало. Дежурный ОМВД России по городскому округу Кашира не смог предоставить РБК информацию о перестрелке.

По данным СПАРК, санаторий принадлежит пяти компаниям: «ЭПМ Холдингу», «РБК-Энергии», «Роскоммунэнерго», «ПК АСЭП» и консорциуму «Энергопромфинанс». Как пишет РБК, Марина Сечина — совладелец из перечисленных организаций. 

Анастасия Тороп

Теги:
кашира, сечин, стрельба
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