Оперативники угро Петербурга обливали задержанных кипятком и прижигали им ноздри сигаретой

Правоохранительные органы задержали двух бывших и четырех действующих сотрудников полиции по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По данным следсвия, они прижигали задержанному ноздри сигаретой, а также облили горячей водой спину другого мужчины.

Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ возбудили в отношении бывшего заместителя начальника Артема Морозова и оперуполномоченного Андрея Барашкова 70 отдела полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, а также оперуполномоченных уголовного розыска этого же отдела полиции Сергея Котенко, Кирилла Бородича, Александра Ипатова и исполняющего обязанности заместителя начальника отдела Михаила Антоненко.

СК упоминает два эпизода превышения должностных полномочий. По версии следствия, 26 апреля оперативники задержали подозреваемого в обороте наркотиков, избили его, доставили в полицию, «где продолжили его избиение, используя электрошокер и дубинки, а также прижигали ноздри его носа сигаретой».

Затем они сфальсифицировали документы, чтобы привлечь молодого человека к уголовной ответственности.

Другой эпизод связан с событиями 18 мая, когда ночью Морозов, Котенко и Ипатов пришли в букмекерскую контору. Затем сотрудники полиции повредили имущество и порвали паспорта тех, кто был в помещении. Охранника доставили в отдел и требовали дать показания о скупке краденного имущества.

«При этом Барашков облил горячей водой спину потерпевшего, не давая снять одежду. Не добившись нужных им показаний подозреваемые отпустили потерпевшего», — говорится в сообщении на сайте СК.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.