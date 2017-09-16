За день из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали более 21 тысячи человек

Экстренные службы 16 сентября эвакуировали 21 тысячу человек в 11 регионах России, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Всего было получено 57 ложных сообщений о минировании зданий.

«Ни одно из сообщений не подтвердилось», — добавили в силовых структурах.

Ранее агентство «Москва» сообщило, что из кинотеатра «Каро 4 Звездный» в районе Проспект Вернадского эвакуированы 150 посетителей из-за угрозы взрыва.

По данным агенства 600 человек были эвакуированы из клуба Icon в центре Москвы. По данным ТАСС, их было около тысячи.

Источник «Интерфакса» сообщает, что людей эвакуируют с Ярославского вокзала в Москве после поступления анонимного звонка об угрозе взрыва.

Звонки о минировании зданий также поступали в Казани и Тюмени.

Накануне «Ведомости» сообщили, что сотрудники пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют анонимные звонки о минировании по указанию ФСБ, которая руководит расследованием, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других заняться «телефонным терроризмом».

Напомним, что с 10 сентября по всей России началась волна анонимных звонков с угрозами взрывов. В крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания. Сообщения о минировании зданий ни разу не подтвердилось.

ФСБ возбудила уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства. РБК писало со ссылкой на источники, что ФСБ уже установила, откуда поступали анонимные звонки и в ближайшие дни объявит о розыске подозреваемых.

СМИ называют разные версии происходящего. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц. Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники находятся на Украине, а РИА Новости — что они действуют по указанию запрещенного в России ИГИЛ.