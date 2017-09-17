В группу по «российскому делу» вошла специалист по расследованиям об отмывании денег

Юрист Кайл Фрини, занимавшаяся в Минюсте США расследованиями в сфере отмывания денег и банковского мошенничества, вошла в спецгруппу по расследованию о возможных связях членов предвыборного штаба Дональда Трампа и России, сообщает «Голос Америки».

Фрини стала семнадцатым высокопоставленным представителем Минюста США, которого привлекли для расследования «российского дела».

Ранее юрист занималась поиском денег, похищенных чиновниками на Украине, а также устанавливала причастность бывшего президента страны Виктора Януковича к краже этих средств. Кроме того, Фрини расследовала дело о финансировании съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит».

Напомним, бывший глава ФБР Роберт Мюллер, назначенный специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентскую гонку США, сформировал коллегию присяжных для расследования дела. Присяжные в рамках расследования могут допрашивать свидетелей под присягой и получать доступ к документам.

Отметим, что в Москве все обвинения о вмешательстве в выборы президента США отвергают, пресс-секретарь президента России назвал их «голословными».

Максим Прошкин