В Киеве заявили о падении российского беспилотника в Донбассе

В Донецкой области упал беспилотник российского производства «Орлан-10», утверждает командование антитеррористической операции в Донбассе. Фотографии беспилотника пресс-центр АТО опубликовал в фейсбуке.

«Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», — заявляют в штабе.

Кроме того, в пресс-центре штаба уверены, что падение «Орлана-10» доказывает тот факт, что Россия принимает участие «в войне против Украины».

Реакции российской стороны на заявление штаба АТО пока не последовало.

Отметим, что Москва заявляет, что Россия не принимает участие в конфликте в Донбассе. На стороне ополченцев воюют только российские добровольцы, утверждают в Кремле.

Максим Прошкин