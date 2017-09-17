России и Ирак возобновят прямое авиасообщение впервые с 2004 года

Иракская авиакомпания Iraqi Airways совершит прямой рейс в Москву, что станет началом возобновления авиасообщения между двумя странами, прерванное в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 17 сентября во Внуково приземлится самолет с иракской делегацией во главе с министром транспорта Каземом Хамами.

О том, что Россия и Ирак возобновят прямое авиасообщение стало известно еще в 2015 году. Москва и Багдада договорились рассмотреть возможность открыть рейсы из Эрбиля в Санкт-Петербург и Казань.

На встрече в 2015 году российская делегация заявила, что назначит своего авиаперевозчика позже.

Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Ираком в 2004 году. Причиной такого решения стал недостаточный уровень обеспечения безопасности полетов из-за ухудшения обстановки в Ираке.

Максим Прошкин