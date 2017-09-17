СМИ сообщили об угрозе новых видов терактов в Европе

Среди новых видов атак, которые террористы могут осуществить в Европе, полиция Франции называет подрыв поездов, поджоги лесов и отравление продуктов. Сообщает Le Parisien со ссылкой на отчет Главного управления Национальной полиции Франции.

В полиции заявляют, что они обнаружили материалы террористической пропаганды, в которой призывалось «завоевать доверие неверующих, скрывая свою радикализацию», а потом совершить теракт.

Из-за возможной угрозы в стране будет усилена охрана объектов железнодорожной инфраструктуры, школ, университетов и туристических объектов. Полиция также призвала компании-арендодатели машин более тщательно проверять документы у клиентов.

Французские стражи порядка напоминают, что в стране сохраняется угроза терактов на очень высоком уровне.

Максим Прошкин