Белый дом отреагировал на заявление об отмене выхода из Парижского соглашения

США готовы отменить решение о выходе из Парижского соглашения, если стране предложат более выгодные условия, заявила изданию The Hill пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как ранее предельно ясно заявил президент, США выходят из соглашения, мы этого не сделаем только при условии, если сможем участвовать на более выгодных для нашей страны условиях», — так Сандерс отреагировала на статью The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете рассказала, что администрация США передумала выходить из Парижского соглашения.

«США заявили, что не будут пересматривать Парижское соглашение, но попытаются пересмотреть условия, на которых они могут участвовать в данном соглашении», — сказал Каньете.

Издание также сообщило, что советник Белого дома Эверетт Эйссенстат во время министерской встречи в Монреале заявил об изучении США закрепленных в договоре целей по количественному уменьшению выбросов в атмосферу.

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Напомним, 5 августа США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату. В Госдепе отметили, что США выступают за «сбалансированный подход» к климатической политике, а также планируют и дальше сокращать выбросы загрязняющих веществ.

В начале июня вице-президент США Майк Пенс пояснил, что дальнейшее участие страны в Парижском соглашении привело бы к потере 6,5 млн рабочих лет в течение 25 лет. Сам Трамп также называл невыгодные условия причиной выхода США из Парижского соглашения.

Парижское соглашение разработали и приняли при предыдущем президенте соединенных штатов Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Документ предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.

Максим Прошкин