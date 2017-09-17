В центре Челябинска люди в медицинских масках спели «Пусть всегда будет солнце»
Влад ДокшинАлиса Кустикова«Новая газета»
Жители Челябинска вышли на несанкционированную акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината; люди в медицинских масках и с воздушными шарами хором спели песню «Пусть всегда будет солнце», передает корреспондент «Новой газеты».
Организаторы митинга – активисты движения «Стоп ГОК», два раза пытались согласовать проведение митинга 17 сентября, однако получали от местных властей отказ. Тем не менее, на акцию вышло около 100 человек.
Кроме того, на Алое поле, где проходит акция, прибыло несколько автозаков, в толпе дежурят сотрудники правоохранительных органов с собаками и оружием и полицейские в штатском. Выход на площадь разрешен, площадь огорожена. На входе за ограждение полиция выдают листовки с предупреждением о том, что акция несанкционирована.
Перед началом акции полиция задержала активистов движения Юрия Черкасова и Бориса Золотаревского. Также стало известно, что как свидетеля по делу о поджоге «Русской медной компании» утром в полицию доставили инженер-технолога Надежду Вертяховскую, автора экспертного заключения, свидетельствующего об опасности строительства комбината.
Напомним, в ночь на 11 сентября был задержан активист движения «Стоп ГОК» Гамиль Асатуллин, который в эти дни находится под арестом по уголовному делу по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).
Следствие подозревает, что два мужчины, один из которых — Гамиль Асатуллин, перебрались через ограждение и подожгли бревна на будущем месте строительства комбината, которое ведет «Русская медная компания». Компания оценила ущерб, нанесенный имуществу в три миллиона рублей. Имя второго участника акции следствие не называет.
На этом основании за минувшую неделю в полицию доставили до десяти активистов движения «Стоп ГОК» под предлогом опроса по уголовному делу о поджоге. По словам активистов, в полиции им настоятельно рекомендовали не посещать митинг.