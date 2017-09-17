В центре Челябинска люди в медицинских масках спели «Пусть всегда будет солнце»

Собравшиеся люди позируют для групповой фотографии. Всего поддержатьотмененную акцию «Стоп-ГОК» пришло около 100 человек. Фото: Влад Докшин /«Новая газета»

Жители Челябинска вышли на несанкционированную акцию протеста против строительства Томинского горно-обогатительного комбината; люди в медицинских масках и с воздушными шарами хором спели песню «Пусть всегда будет солнце», передает корреспондент «Новой газеты».

Организаторы митинга – активисты движения «Стоп ГОК», два раза пытались согласовать проведение митинга 17 сентября, однако получали от местных властей отказ. Тем не менее, на акцию вышло около 100 человек.

Автомобили полиции у парка Алое поле. Администрация города не разрешилапроводить движению «Стоп-ГОК» проводить там митинг. Фото: Влад Докшин /«Новая газета»

Противница строительства Томинского ГОКа Галина Михайловна показывает свойплакат, выйдя за территорию митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Кроме того, на Алое поле, где проходит акция, прибыло несколько автозаков, в толпе дежурят сотрудники правоохранительных органов с собаками и оружием и полицейские в штатском. Выход на площадь разрешен, площадь огорожена. На входе за ограждение полиция выдают листовки с предупреждением о том, что акция несанкционирована.

Перед началом акции полиция задержала активистов движения Юрия Черкасова и Бориса Золотаревского. Также стало известно, что как свидетеля по делу о поджоге «Русской медной компании» утром в полицию доставили инженер-технолога Надежду Вертяховскую, автора экспертного заключения, свидетельствующего об опасности строительства комбината.

Противницы строительства ГОКа. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, в ночь на 11 сентября был задержан активист движения «Стоп ГОК» Гамиль Асатуллин, который в эти дни находится под арестом по уголовному делу по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Следствие подозревает, что два мужчины, один из которых — Гамиль Асатуллин, перебрались через ограждение и подожгли бревна на будущем месте строительства комбината, которое ведет «Русская медная компания». Компания оценила ущерб, нанесенный имуществу в три миллиона рублей. Имя второго участника акции следствие не называет.

На этом основании за минувшую неделю в полицию доставили до десяти активистов движения «Стоп ГОК» под предлогом опроса по уголовному делу о поджоге. По словам активистов, в полиции им настоятельно рекомендовали не посещать митинг.