Скотланд-Ярд задержал еще одного подозреваемого после теракта в метро

В Великобритании задержали 21-летнечего мужчину, которого полиция подозревает в причастности к теракту в лондонском метро. Об этом сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

A second man has been arrested by detectives investigating the terrorist attack at Parsons Green on Friday https://t.co/3fyNA1fh1L — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 17, 2017

Согласно сообщению Скотланд-Ярда, молодого человека задержали в лондонском районе Хаунслоу, однако имя в полиции называть отказались.

В правоохранительных органах также призвали граждан сообщить о подробностях террористической атаки, если они известны.

Ранее полиция Великобритании в районе города Дувр задержала первого 18-летнего подозреваемого в подготовке теракта.

Накануне на станции лондонского метро «Парсонс Грин» произошел взрыв. СМИ сообщали, что полицейские обнаружили и обезвредили еще одного взрывное устройство. По данным Скотланд-Ярда, взрывное устройство было самодельным.

В результате взрыва в лондонском метро, по последним данным, пострадали 29 человек. Отметим, что после взрыва в лондонском метро уровень террористической угрозы в стране подняли с серьезного до критического.

Ответственность за взрыв в метро Лондона взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Максим Прошкин