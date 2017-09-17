Трамп назвал лидера Северной Кореи «Рокетмэном»

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «Рокетмэном», что модно перевести как «ракетный человек». Об этом Трамп написал в своем твиттере.

«Вчера я говорил с президентом Южной Кореи. Спросил его, как работает Рокетмэн. Уж слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!», — написал Трамп.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2017

Отметим, что это не первая оценка, которую Дональд Трамп высказывает в отношении корейского лидера. В мае этого года The Washington Post опубликовала цитаты из расшифровки разговора президента Филиппин и Трампа.

По информации газеты, Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием». Еще одну характеристику лидер США озвучил в конце апреля. Трамп описал главу Северной Кореи как «ловкого парня» («he's a pretty smart cookie»).

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил, несмотря на международные санкции.

Максим Прошкин