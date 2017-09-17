Милонов предложил расстрелять Гнойного и Оксимирона

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что участников реп-баттла Гнойного и Оксимирона «стоило бы расстрелять». Об этом представитель власти сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению Милонова, хип-хоп баттлы — «музыка помоек», которая «не подобает» северной столице. Депутат также не понял, почему рэп-исполнители добились такой популярности, о чем и рассказал в эфире.

Позже Милонов попросил воспринимать его высказывания как гротеск.

Напомним, видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного, которая вышла 14 августа, уже посмотрели более 22,5 миллионов человек. Она стала одной из самых популярных за всю историю баттлов.

Видеозапись, на которой записано, как рэп-исполнители «соревнуются» между собой, вызывала большой интерес в СМИ. Позже Роскомнадзор заявил, что составит протоколы об административном правонарушении в отношении шести СМИ, которые разместили видеозапись с нецензурной бранью баттла двух рэперов.

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Кроме того, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих.

Максим Прошкин