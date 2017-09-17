Неверова попросят повлиять на Милонова из-за его слов о рэперах Оксимироне и Гнойном

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин намерен обратиться к секретарю генсовета партии «Единая Россия» Сергею Неверову с просьбой «повлиять на публичное принесение извинений депутатом Госдумы Виталием Милоновым» из-за его высказывания о казни рэперов Оксимирона (Мирона Федорова) и Гнойного (Вячеслава Машнова). Об этом Анохин рассказал «Новой газете».

«Прошу вас повлиять на публичное принесение извинений депутатом ГД Виталием Милоновым за проявленное неуважение к музыкантам и почитателям их творчества, за свои слова, которые массово тиражируются в СМИ», — говорится в обращении депутата.

По мнению Анохина, слова Милонова о рэперах Оксимироне и Гнойном — это «повод к рассмотрению данной ситуации Комиссией ГД по вопросам депутатской этики».

Ранее в воскресенье депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что считает рэп-баттлы «музыкой помоек», а участников рэп-баттла Гнойного и Оксимирона, по его мнению, «стоило бы расстрелять». Позже Милонов попросил воспринимать его высказывания как гротеск.

11 сентября депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин вызвал на рэп-баттл депутата Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Максима Резника. После объявления баттла Анохин направил в Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного. Такое решение Анохин объяснил желанием удостовериться, что никто не сможет привлечь к ответственности участников «депутатского рэп-баттла».

Напомним, видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного, которая вышла 14 августа, уже посмотрели более 23 миллионов человек. Она стала одной из самых популярных за всю историю баттлов.