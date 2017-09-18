Лавров встретился с Тиллерсоном в Нью-Йорке

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в постпредстве России в ООН, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Встреча носила неформальный характер и длилась около 45 минут. Она прошла в рамках участия в 72-й сессии Генассамблеи ООН.

«Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей», — сказала Захарова.

В субботу, 16 сентября, Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор, обсудив вопросы борьбы с терроризмом, сирийский конфликт и ситуацию на юго-востоке Украины.

Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это стало ответом Вашингтона на требование российских властей сократить к 1 сентября число работающих в России американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (персонал дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.