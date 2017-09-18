Штаб Навального назвал митинг в поддержку политика в Омске самым крупным митингом в истории города

Пресс-секретарь кампании Алексея Навального Руслан Шаведдинов рассказал, что штаб политика провел в Омске «самый крупный митинг в истории» города.

По данным издания «НГС Омск», в акции участвовали 3800 человек. Очередь на митинг, отмечает корреспондент издания, образовалась еще за 40 минут до его начала. В полиции количество участников не сообщали.

Навальный представил в Омске свою предвыборную программу и поговорил с жителями о проблемах города.

В субботу, 16 сентября, Навальный выступил на митинге в Екатеринбурге. На акцию пришли несколько тысяч человек. Вечером 15 сентября акция в поддержку Навального прошла в Мурманске.