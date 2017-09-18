«Ведомости» узнали о принятом в правительстве решении поднять акцизы на топливо

В правительстве решили поднять акцизы на топливо, это приведет к росту цен на него, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Инициатива принадлежит Минтрансу.

Планируется, что повышать акцизы будут в два этапа на 1 рубль (с 1 января — на 50 копеек, с 1 июля — еще 50 копеек). Это принесет в бюджет 55-60 млрд рублей. Дополнительные деньги нужны на проекты в Крыму и Калининградской области.

Повышение акциза на 50 копеек может привести к росту на 1,5% (60 копеек), сказано в письме Минэнерго в Минфин. Также не исключаются и рыночные риски роста цен до конца года на 2,8 рублей за литр. В Минэнерго отмечают, что цена на топливо может подняться выше «психологически важных» 40 рублей, учитывая индексацию на инфляцию.

В Минфине, Минэнерго, Минтрансе отказались от комментариев.

Ранее о возможном повышении акцизов на топливо сообщало РБК. По данным издания, таким образом Минтранс предложил собрать нужные для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области 40 млрд рублей.