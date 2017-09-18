Правительство выделило семи регионам 1 млрд рублей на доплату к пенсии

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении семи регионам 1 млрд рублей на социальные доплаты к пенсии. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о Якутии, Коми, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской и Московской областях.

Во время заседания правительства 13 сентября Медведев заявил, что деньги пойдут на поддержку неработающих пенсионеров, чей доход меньше, чем региональный прожиточный минимум.

«Принятое решение позволит субъектам Федерации выполнить обязательства по выплате доплат в полном объёме. Общая численность получателей доплат в 2017 году составит около 407 тысяч человек», — сказано в пояснительной записке.

Как следует из макропрогноза, разработанным Минэкономразвитием, пенсии в реальном выражении будут сокращаться ближайшие три года. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.