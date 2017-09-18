Россия и Китай начали совместные военные учения вблизи Северной Кореи

Россия и Китай начали военно-морские учения вблизи Северной Кореи, передает Reuters.

Учения пройдут на территории между заливом Петра Великого на юге Приморского края и южной частью Охотского моря. Ранее во Владивосток прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Китая.

Учения России и Китая пройдут с 18 по 26 сентября.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к тому, чтобы завершить создание ядерных сил. В середине сентября КНДР провела два запуска баллистических ракет. Все они были запущены в сторону Японии.

КНДР ранее пригрозила «стереть» американский материк в «пепел и темноту» за поддержку новых санкций ООН. Напомним, 12 сентября Совбез единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян в ответ на проведение КНДР испытаний ядерного оружия.