В Чувашии сторонника Навального осудили за экстремизм

Суд в Чувашии приговорил волонтера штаба политика Алексей Навального Алексея Миронова к 2 года и 3 месяцам колонии-поселения за «публичные призывы к экстремизму» и возбуждение ненависти через посты «ВКонтакте», сообщает «Медиазона».

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье «возбуждение ненависти или вражды» (статья 282 УК РФ) стал пост «ВКонтакте» с высказываниями о мусульманах, рассказал изданию координатор «Открытой России» в республике Чувашии Дмитрий Семенов.

Семенов также уточнил, что второе дело «публичные призывы к экстремизму» (часть 2 статья 280 УК РФ) следователи возбудили после того, как молодой человек опубликовал на своей странице картинку «удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу» а в подписи был призыв к смене власти, уточняет координатор «Открытой России».

«Медиазона» отмечает, что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Отметим, Миронов уже получал штраф по статье КоАП за демонстрацию нацистской атрибутики. В прошлый раз молодой человек опубликовал картинку, где президент России Владимир Путин сравнивался с Адольфом Гитлером.

Максим Прошкин