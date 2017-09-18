В Москве умер оперный певец Зураб Соткилава

Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава скончался на 81 году жизни в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

«У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», — сказал гендиректор Большого театра.

Соткилава преподавал в Московской консерватории, с 1974 года был солистом Большого театра. Оперный певец является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

В 2015 году врачи диагностировали у Соткилавы онкологическое заболевание.

Максим Прошкин