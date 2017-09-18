В Лос-Анджелесе выбрали лучшие сериалы и актеров года по версии премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе на 69-й р церемонии вручения премий Американской телеакадемии «Эмми» награды получили лучшие сериалы и актеры по итогам прошедшего телевизионного сезона, сообщается на официальном сайте премии.

Лучшим драматическим сериалом года признан «Рассказ служанки». За роль в этом сериале награды получили Элизабет Мосс, сыгравшая главную женскую роль, и Энн Дауд, ставшая лауреатом премии за лучшую женскую роль второго плана.

За лучшую мужскую роль в драматическом сериале награду получил Браун Стерлинг за работу в сериале «Это мы».

#Emmys: Elisabeth Moss wins Best Lead Actress in a Drama for her role in "The Handmaid's Tale" pic.twitter.com/5UAEdUOcUf — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 18, 2017

Лучшим комедийным сериалом признан «Вице-президент», а сыгравшая в нем Джулия Луис-Дрейфус в шестой раз подряд получила премию в номинации «лучшая актриса» в этом жанре. Лучшим актером в комедийном сериале был признан Дональд Гловер («Атланта»).

Алек Болдуин и Кейт Маккинн названы лучшими актерами второго плана в комедийном сериале за пародию на президента США Дональда Трампа и его соперницы на выборах Хиллари Клинтон, соответвенно.

Лучшим телевизионныи фильмом жюри «Эмми» назвало «Сан-Джуниперо» из сериала «Черное зеркало».

#Emmys: "Big Little Lies" just won for Best Limited Series 🏆 pic.twitter.com/BQQ4F4Zs4x — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 18, 2017

Мини-сериал «Большая маленькая ложь» признан лучшим в своем жанре, а Николь Кидман, сыгравшая в нем главную роль, названа лучшей актрисой мини-сериала. Риз Ахмед за работу в«Однажды ночью» стал победителем премии «Лучший актер мини-сериала».

Стоит отметить, что «Игры престолов» не вошли в список номинантов «Эмми» в 2017 году. По правилам премии, за награды могли бороться сериалы, показанные в эфире до 30 мая включительно. «Игры престолов» вышли в эфир 16 июля.

Премия «Эмми» за выдающиеся достижения в шоу и сериалах – главная награда в США в области телевидения.