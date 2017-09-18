В Ростове-на-Дону двух девушек осудили за подготовку теракта в ТЦ

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил двух местных жительниц Татьяну Карпенко и Надежду Гришину к 14,5 и 9 годам колонии общего режима за подготовку теракта в торговом центре, сообщает Интерфакс.

Местных жительниц признали виновными в том, что они готовили теракт, содействовали террористической деятельности и участвовали в незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд также признал Гришину виновной в склонении к преступлению другого человека.

Следствие утверждало, что девушки, разделявшие идеологию запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Имарат Кавказ», готовили теракт в одном из торговых центров в Ростове-на-Дону.

Исполнительницей атаки должна была стать Виктория Семенова. Ее суд приговорил 26 июля к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Именно у Семеновой дома сотрудники правоохранительных органов нашли взрывное устройство. Как уточняет следствие, девушки подготовили взрывчатые вещества, взрывные устройства, кнопку для замыкания электрической сети и саморезы (поражающие элементы).

Преступление было предотвращено сотрудниками правоохранительных органов.

Максим Прошкин