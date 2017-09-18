Сотрудник ФСБ рассказал подробности оперативного эксперимента со взяткой Улюкаева

Инспектор управления «К» ФСБ Алексей Калугин, выступающий сегодня в Замоскворецком суде в качестве свидетеля обвинения, рассказал, что заявление в ФСБ на экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева написали вместе тогдашний руководитель службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов и вице-президент компании Игорь Сечин. Речь шла о «готовящемся преступлении» — «получении взятки». Его написал Феоктистов, а Сечин подписал. Также Сечин подписал так называемое согласие на проведение оперативного эксперимента.

«На заявлении две подписи было», — отметил свидетель, однако подробности раскрывать не стал, отметив лишь, что бумага послужила началом к подготовке оперативного эксперимента.

Адвокаты экс-министра заметили, что заявление было зарегистрировано в 9-м управлении, а не в управлении «К». Туда оно поступило лишь за два дня до оперативного эксперимента.

«Это к Бортникову (глава ФСБ РФ — ред.) вопросы», — отметил свидетель.

Сотрудник Управления «К» рассказал, что само указание провести оперативный эксперимент в отношении Улюкаева дал его начальник —руководитель управления «К» ФСБ Ткачев Иван Иванович.

Подготовка к эксперименту началась в конце октября 2016 года. По словам Калугина, деньги в 2 миллиона долларов, которые по версии следствия министр и вымогал у Сечина, для следственного эксперимента передала «Роснефть». Имя человека, который конкретно передавал деньги, не разглашалось.

14 ноября, в день задержания Улюкаева, оперативный эксперимент был произведен. При этом, по словам Калугина, никто Улюкаева не задерживал и ни в чем не ограничивал.

«Ему просто предложили проехать в Следственный комитет. В целях его же безопасности. А то Москва, ночь…», — объяснял под смех зала и адвокатов сотрудник ФСБ. Через минуту свидетель дезавуировал свои слова и попросил учесть в протоколе, что он «не помнит», как и кто сопровождал Улюкаева в СК.

Сам же Улюкаев заметил, что даже при самом проведении оперативного эксперимента его не отпускали в туалет без сопровождения сотрудника ФСБ.

«Вот так я «не был ограничен в передвижениях», — заметил экс-министр.