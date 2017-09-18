В Забайкалье горняки объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

В Забайкалье бывшие работники Вершино-Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает издание «Забмедиа» со ссылкой на участницу голодовки Инну Бабенко.

Акция проходит возле администрации поселка, в ней участвуют около 20 человек. По словам Бабенко, в середине лета под сокращение попали около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты.

«Собственник обещал: „вы зарплату получите“. Зарплата у нас всегда 15 числа. 15 августа мы ничего не получили. Сейчас мы стоим на учете в службе занятости, но вроде тоже собственник не собирается платить», — рассказал Бабенко.

Она отметила, что забастующие планируют голодать до погашения задолженности.

Попавшие под сокращение работники рудника уже писали жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию и обращались к полпреду президента России в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, но никаких действий с их стороны не последовало.

Напомним, что в мае работники рудника уже объявляли забастовку из-за невыплаты зарплат. Задолженность перед 873 горняками превысила 16 миллионов рублей. Через 4 дня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова подписала распоряжение о создании рабочей группы, чтобы решить вопрос о погашении долгов по зарплате.

Анастасия Тороп