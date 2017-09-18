«Ведомости»: стоимость парка «Зарядье» после реконструкции возрастет в два раза

Стоимость московского парка «Зарядье» после реконструкции и других дополнительных работ возрастет в два раза — с 14 млрд рублей до 25. Об этом газета «Ведомости» сообщает со ссылкой на источники в мэрии.

По словам собеседника газеты, некоторые растения, которые были уничтожены посетителями парка, будет легко заменить, так как их покупали «с запасом», а некоторые придется заказывать в Германии.

Открытие парка состоялось 9 сентября. За несколько дней работы в парке посетители вытоптали часть редких растений, мхов и лишайников, некоторые посетители уносили растения с собой.

Меньше чем за неделю, по словам начальника отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игоря Сафиуллина, посетители уничтожилиболее 10 тысяч специально выращенных для парка образцов.

Поэтому администрация парка приняла решение поменять режим работы, чтобы восстановить ландшафт и архитектуру, которые повредили посетители.

Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия», демонтированной в марте 2015 года. Зеленое пространство парка разделено на четыре ландшафтных зоны — степь, луг, северный ландыш и смешанный лес. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Строительство парка обошлось в 14 млрд рублей, хотя изначально оценочная стоимость составляла 5 млрд рублей.

Максим Прошкин