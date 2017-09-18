Новая газета

«Дождь»: авиакомпании задолжали 6,6 млн евро за задержку и отмену рейсов

Общество

Российские и иностранные компании должны выплатить более 6,6 млн евро за задержку и отмену рейсов, которые произошли с марта по август 2017 года, Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на исследование сервиса AirHelp.

Специалисты проанализировали данные о рейсах из ЕС в Россию, а также те, где Россия является страной вылета, в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Пулково, Храброво (Калининград) и Кольцово (Екатеринбург).

По данным AirHelp, больше всего компании должны пассажирам, летевшим в Пулково — около 1,7 млн евро, а летевшим в Шереметьево задолжали порядка 1,6 млн евро.

Среди самых больших должников специалисты сервиса выделяют «Уральские авиалинии» ( 934 250 евро), Ellinair S.A (552 300 евро), S7 Airlines (448 750 евро).  «Аэрофлот» должен заплатить 349 250 евро.

Эксперты отмечают, что большинство рейсов задержали в Домодедово, Шереметьево и Пулково. А отменили в Пулково, Шереметьево и Домодедово.

Максим Прошкин

Теги:
задержания, долги, авиакомпании, аэропорты
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