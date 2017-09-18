В США завершился эксперимент по имитации жизни на Марсе

На Гавайях шестеро участников эксперимента по имитации жизни на Марсе покинули специальный комплекс на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, в котором находились с 19 января. Об этом сообщает сайт Университета Гавайев.

Congratulations to the University of Hawaiiâs @HI_SEAS Mission 5 crew! pic.twitter.com/Gj9ezqwp9e — University of Hawaii (@UHawaiiNews) September 17, 2017

Это был пятый эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства(НАСА).

Участники исследования провели восемь месяцев в двухэтажном куполе площадью 111 квадратных метров в полной изоляции от окружающего мира, что позволило максимально точно сымитировать жизнь на космической станции.

Ученые следили за экипажем с помощью телекамер и различных датчиков, закрепленных на их теле. Целью эксперимента было выявить медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся на Марс.

У участников исследования был доступ к очкам виртуальной реальности, которые «перемещали» их на Землю. При этом любая связь с людьми осуществлялась с задержкой в 20 минут. Ровно столько идет сигнал с Марса на Землю.

По словам научного руководителя проекта Ким Бинстед, участники исследования «с честью преодолели трудности».

«Для полета действительно важно иметь экипаж, который, как по отдельности, так и вместе, стрессоустойчив, способен видеть конфликт и умеет выходить из таких ситуаций», – сказала она.

Бинстед добавила, что результаты исследования станут ясны после того, как будут проанализированы результаты итогового отчета.

Следующий эксперимент по имитации жизни на Марсе начнется в январе 2018 года и также продлится восемь месяцев. НАСА планирует отправить первых космонавтов на Марс к 2030 году, но точная дата миссия пока неизвестна.

Анастасия Тороп