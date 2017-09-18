Новая газета

В России согласовали список выходных на 2018 год

Общество

В 2018 году россияне будут отдыхать на один день больше, чем в 2017 году, следует из списка выходных на следующий год, который одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщает ТАСС.

На новогодние праздники россиян отправят с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. На празднование Международного женского дня выделили четыре дня — с 8 по 11 марта, а на День защитника Отечества три (23-25 февраля).

 Полный список праздников выглядит так:

  • 30 декабря 2017 – 8 января 2018
  • 8 — 11 марта
  • 23 — 25 февраля
  • 29 апреля — 2 мая
  • 9 мая
  • 10 — 12 июня
  • 3 — 5 ноября

После одобрения комиссией проект Минтруда должен подписать премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В министерстве также напомнили, что переносить выходные и праздничные дни необходимо, потому что это закреплено в законодательстве, в котором прописано, что между рабочими неделями должно быть не менее 42 свободных часов.

Теги:
россия, отдых, минтруд
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