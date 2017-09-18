В России согласовали список выходных на 2018 год

В 2018 году россияне будут отдыхать на один день больше, чем в 2017 году, следует из списка выходных на следующий год, который одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщает ТАСС.

На новогодние праздники россиян отправят с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. На празднование Международного женского дня выделили четыре дня — с 8 по 11 марта, а на День защитника Отечества три (23-25 февраля).

Полный список праздников выглядит так:

30 декабря 2017 – 8 января 2018

8 — 11 марта

23 — 25 февраля

29 апреля — 2 мая

9 мая

10 — 12 июня

3 — 5 ноября

После одобрения комиссией проект Минтруда должен подписать премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В министерстве также напомнили, что переносить выходные и праздничные дни необходимо, потому что это закреплено в законодательстве, в котором прописано, что между рабочими неделями должно быть не менее 42 свободных часов.