В России согласовали список выходных на 2018 год
В 2018 году россияне будут отдыхать на один день больше, чем в 2017 году, следует из списка выходных на следующий год, который одобрила правительственная комиссия. Об этом сообщает ТАСС.
На новогодние праздники россиян отправят с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. На празднование Международного женского дня выделили четыре дня — с 8 по 11 марта, а на День защитника Отечества три (23-25 февраля).
Полный список праздников выглядит так:
- 30 декабря 2017 – 8 января 2018
- 8 — 11 марта
- 23 — 25 февраля
- 29 апреля — 2 мая
- 9 мая
- 10 — 12 июня
- 3 — 5 ноября
После одобрения комиссией проект Минтруда должен подписать премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
В министерстве также напомнили, что переносить выходные и праздничные дни необходимо, потому что это закреплено в законодательстве, в котором прописано, что между рабочими неделями должно быть не менее 42 свободных часов.