Приложение для чистки операционных систем CCleaner подверглось хакерской атаке
Хакеры похитили данные пользователей приложения для чистки операционных систем CCleaner, говорится на сайте разработчика приложения Piriform.
Специалисты антивирусной компании Avast обнаружили вирус в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 и версии CCleaner Cloud 1.07.3191. Обе версии были выпущены в середине августа.
«Мы решили это быстро и считаем, что никому из наших пользователей не нанесен вред», — сообщает разработчик.
В сообщении отмечается, что CCleaner Cloud обновляется автоматически, а CCleaner пользователям необходимо обновить самостоятельно.
По оценке Piriform, взломанные версии CCleaner могли установить около 2,3 миллиона пользователей.
Кто стоит за атакой, неизвестно. Разработчики сотрудничают с правоохранительными органами США, которые ведут расследование по этому делу.
Всего приложение CCleaner используют 130 миллионов человек.
В июле Avast купила британскую компанию Piriform. После заключения сделки CCleaner продолжает существовать как отдельный от других проектов Avast сервис.
Анастасия Тороп