Российские пилоты подали иск в суд из-за аннулирования Росавиацией пилотских свидетельств

Пилоты из нескольких городов России подали коллективный иск в Бабушкинский районный суд Москвы из-за аннулирования Росавиацией полученных законным путем пилотских свидетельств. В иске пилоты указывают, что ведомство, согласно законодательству, не имеет полномочий аннулировать пилотские свидетельства. Об этом «Новой газете» рассказал один из участников коллективного иска, пилот, выпускник Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУГА) Павел Семченко.

Также в иске пилоты отмечают, что Росавиация назвала причиной аннулирования свидетельств предоставление пилотами недостоверных сведений, что, по мнению истцов, не соответствует действительности. Под коллективным иском подписались пилоты из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока и Казани, всего — десять человек, уточнил Семченко.

По словам специалиста, Росавиация, как орган, оказывающий государственные услуги, может выдавать пилотские свидетельства, но не имеет полномочий их аннулировать.

«К Положению о Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) от 2004 года в 2013 году были приняты поправки (Постановление Правительсва РФ №521 от 20.06.2013, — ред.), согласно которым у Росавиации были изъяты полномочия по аннулированию свидетельств авиационного персонала (в том числе и пилотов). Механизм аннулирования пилотских свидетельств сегодня отсутствует в российском законодательстве. Хотя Росавиация всё ещё может приостанавливать, ограничивать действие и аннулировать сертификаты авиационных учебных центров», — пояснил пилот.

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По его мнению, Росавиация, во внесудебном порядке, самовольно аннулируя пилотские свидетельства, нарушает стандарты, предусмотренные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

«Представители Росавиации говорят, что пилот должен отучиться в государственных учебных заведениях гражданской авиации, подведомственным Росавиации. Однако, федеральными авиационными правилами (ФАП-147), предусмотрена выдача свидетельства коммерческого пилота и в том случае, если человек имеет свидетельство частного пилота и налетал 200 часов без утверждённой программы. Это предусмотрено ФАП-147 и Приложением 1 к Международной конвенции гражданской авиации. Если Росавиация вдруг отказывает таким кандидатам в выдаче пилотских по каким-то своим надуманным основаниям и даже вопреки нормам ФАП-147, она об этом обязана уведомить ИКАО - ведь такие действия ещё противоречат и Приложению 1 к Чикагской конвенции!», — уточнил Семченко.

Напомним, ранее в мае СМИ сообщили, что российские пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на «произвол» со стороны Росавиации, без объяснения причин аннулировавшей полученные законным путем свидетельства «нескольких тысяч авиационных специалистов». Также в петиции говорилось, что ведомство собирается аннулировать еще тысячу документов.

В свою очередь, представитель Росавиации тогда заявил, что суды подтвердили правомерность аннулирования свидетельств. По версии ведомства, в этих документах была сфальсифицирована информация о налете, а медицинские справки были подделаны. Целью проверок в ведомстве назвали повышение безопасности полетов.