Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство одобрило внеплановое увеличение акцизов на топливо в два этапа, сообщает RNS.

«Постепенно по 50 копеек с января и с июля следующего года»,— объяснил Силуанов. Общий объём повышения акцизов оценивается примерно в размере 40 млрд рублей, уточнил министр финансов.

По его словам, деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры в Крыму, Калиниграде и на Дальнем Востоке.

Как пишут «Ведомости», это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом.

Правительство также одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. По словам Силуанова, плановый объем поступлений дивидендов в бюджет на предстоящую трехлетку составляет более 400 млрд рублей ежегодно.

Ранее «Ведомости» рассказали о планах правительства поднять акцизы на бензин. В Минэнерго отмечали, что цена на топливо может подняться выше «психологически важных» 40 рублей, учитывая индексацию на инфляцию.

По данным РБК, таким образом Минтранс предложил собрать нужные для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области 40 млрд рублей.

Анастасия Тороп