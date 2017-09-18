В правительстве одобрили повышение МРОТ до прожиточного минимума

Правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Передает РБК слова главы Минтруда Максима Топилина.

Министр уточнил, что повышение планируется проводить в два этапа. К 1 января 2018 года МРОТ увеличится до 9 тысяч 489 рублей, эта цифра 85% прожиточного минимума. К январю 2019 года МРОТ и прожиточный минимум, по подсчетам министерства, должны будут сравняться.

Однако Топилин уточняет, что какова будет конечная цифра — неизвестно. После 2019 года размер МРОТ должен будет устанавливаться на том же уровне что и прожиточный минимум законодательным путем.

Ранее президент России Владимир Путин предложил правительству не позднее 1 января 2019 поднять МРОТ до прожиточного уровня. О планах повысить МРОТ за два года до уровня прожиточного минимума также заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. С 1 июля МРОТ россиян увеличился с 7500 до 7800 рублей. Таким образом, работодатель не может устанавливать месячную зарплату ниже этой суммы.

Напомним, что за I квартал 2017 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по России составил 10701 рубль.

Максим Прошкин