Обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года признали невиновными

Суд Ильичевска на Украине признал невиновными подсудимых, которые проходили по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает украинское издание «Таймер».

«Суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а, напротив, пытались защитить население», — сказал судья.

Доводы обвинения признаны необоснованными, а следствие, как заявили в суде, было проведено некачественно. В ходе расследования был допрошен только один полицейский, а показания единственного свидетеля обвинения суд признал предвзятыми.

Как утверждают местные СМИ, в суде рассматривались лишь действия активистов «антимайдана». Следствие настаивало, что именно противники майдана спровоцировали сторонников «евромайдана».

После решения суда двоих оправданных Сергея Долженкова и гражданина России Евгения Мефедова снова задержали, однако уже сотрудники Служба безопасности Украины. Долженову и Мефедову инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает издание «Думская».

Всего по делу проходит 19 человек, пять из которых находились в СИЗО. Следствие по основному эпизоду дела еще не завершилось.

Напомним, в мае 2014 года после смены государственной власти на Украине в Одессе случилась потасовка между активистами «антимайдана», футбольными фанатами из Харькова и активистами «евромайдана».

Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором находились представители «антимайдана». В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Однако, как утверждают активисты, погибли 56 человек.