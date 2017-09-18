МВД потратило 300 млн рублей из-за ложных сообщений о минировании

На закрытом совещании МВД подсчитали, что ущерб от эвакуации из-за массовых звонков о «минировании» зданий по всей России с 10 по 17 сентября составил 300 млн рублей. Об этом РБК сообщил источник в ведомстве.

По словам экс-советника управления президента России по внутренней политике Олега Матвейчева, в эту сумму не включена упущенная выгода бизнеса от действий телефонных хулиганов.

«Это [300 млн рублей] расходы, которые государство берет на себя в результате усиленного режима несения службы»— считает Матвейчев. Речь идет о внеурочном подключении личного состава, оплачиваемое дополнительно, а также расходах на бензин и работу кинологов.

По подсчетам РБК, из-за эвакуации арендаторы крупных торговых центров могут терять от 50 до 150 тысяч долларов в час.

Ранее РИА Новости сообщили, что за шесть дней в регионах России было эвакуировано свыше 180 тысяч человек из почти 600 объектов с массовым пребыванием людей.

Напомним, что с 10 сентября по всей России началась волна анонимных звонков с угрозами взрывов. В крупных российских городах эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания. Сообщения о минировании зданий ни разу не подтвердилось.

ФСБ возбудила уголовное дело. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства

«Ведомости» сообщали, что сотрудники пресс-службы МЧС, МВД и ФСБ не комментируют анонимные звонки о минировании по указанию ФСБ, чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других заняться «телефонным терроризмом».

СМИ называют разные версии происходящего. По данным РБК, массовые сообщения о минировании зданий – зарубежная централизованная атака с использованием IP-телефонии. Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что злоумышленники находятся на Украине, а РИА Новости – что они действуют по указанию запрещенного в России ИГИЛ.

Анастасия Тороп