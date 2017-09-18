Силуанов заявил о решении не индексировать пенсии работающих пенсионеров

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, сообщают РИА Новости.

«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — считает он.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

Силуанов сказал, что согласен с этим утверждением. По его словам, каждый пенсионер сам решает работать и вести активный образ жизни или уйти на пенсию.

Ранее стало известно, что правительство также одобрило проект бюджета на 2018-2020 годы. В частности, будут внепланово увеличены акцизы на топливо. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры в Крыму, Калиниграде и на Дальнем Востоке.

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что правительство утвердило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

В начале сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в реальном выражении в течении ближайших трех лет. Падение пенсий связано с отказом правительства в 2016 году от их индексации работающим пенсионерам, которых в России, по данным Росстата, около 10 миллионов