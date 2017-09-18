12 стран присоединились к призыву отстранить Россию от Олимпиады

Антидопинговые агентства 12 стран поддержали призыв Национальных антидопинговых организаций (NADO) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом говорится на странице NADO в фейсбуке.

Речь идет о Багамских Островах, Барбадосе, Бельгии, Эстонии, Гватемале, Исландии, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Испании и Швейцарии.

Таким образом, количество национальных антидопинговых организаций, поддержавших этот призыв, возросло до 28.

Напомним, что антидопинговые агенства 17 стран обратились с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

При этом в NADO отмечают, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.

Напомним, в прошлом году Ричард Макларен представил доклад, в котором шла речь о создании в России допинговой программы. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская команда были отстранены от Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро в полном составе.

Анастасия Тороп