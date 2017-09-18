Суд отклонил иск семьи Рауля Валленберга к ФСБ

Мещанский суд Москвы отклонил иск к ФСБ семьи шведского дипломата Рауля Валленберга, который погиб после Второй мировой войны в советской тюрьме, передает Интерфакс. Иск подала племянница Валленберга Мари Эльсы Дюпюи.

Она требовала предоставить ей документы по делу Валленберга. В частности, материалы допросов.

Читайте также Дело Валленберга все еще в разработке?

Родственники дипломата пытаются выяснить его судьбу. Его арестовали в 1945 году, по официальной версии, через два года он умер в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Однако историки, ссылаясь на слова других заключенных утверждают, что Валленберг в 50-е годы был в других тюрьмах.

Рауль Валленберг был первым секретарем дипломатического представительства Швеции в Будапеште во времена Второй мировой войны. В годы войны он спас от Холокоста от 20 тысяч до 100 тысяч евреев, выдавая им шведские паспорта.