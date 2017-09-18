Юношу, укравшего телефон за 5 тысяч рублей, приговорили к году и 3 месяцам колонии

Зюзинский районный суд Москвы приговорил Максима Холова, обвинявшегося в краже у гражданина Узбекистана мобильного телефона, к одному году и трём месяцам колонии общего режима.

По версии обвинения, «имея преступный умысел», 26-летний Хохлов 5 января 2017 года якобы похитил телефон за 5 тысяч рублей и паспорт из кармана уснувшего в метро гражданина Узбекистана Мумина Муминова, но «не успел довести свой замысел до конца», так как был задержан сотрудниками полиции.

Как ранее уже писала «Новая газета», на следующий день после задержания потерпевший Муминов написал заявление в полицию, что претензий к Хохлову не имеет, телефон и паспорт ему возвращены, и просит не арестовывать человека. Однако Хохлова заключили в СИЗО «Бутырка».

За него вступился настоятель церкви при бутырской тюрьме отец Константин Кобелев. Он же создал общественную группу в поддержку обвиняемого, в чью вину не поверил. Отрицал вину и сам осужденный.

По его версии, гражданину Узбекистана в метро стало плохо, из его карманов стали вываливаться документы и телефон. Хохлов якобы собрав его вещи и стал звать сотрудников полиции. Те отвели обоих в отделение, где и обвинили Хохлова в краже телефона и документов, а очнувшегося после Муминова попросили написать заявление о том, что у него украден телефон. Через день Муминов заявление отозвал, об отсутствии претензий к Хохлову он говорил и на суде.

Никита Всесвятский